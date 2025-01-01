https://news.day.az/world/1720011.html Великобритания начинает закупку дальнобойных дронов-камикадзе Минобороны Великобритании заключило соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе. Как сообщает Day.Az, по информации Defense Express, контракт предусматривает закупку неизвестного количества неназванных дронов компании Modini в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов (9,4 млн долларов).
Великобритания начинает закупку дальнобойных дронов-камикадзе
Минобороны Великобритании заключило соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе.
Как сообщает Day.Az, по информации Defense Express, контракт предусматривает закупку неизвестного количества неназванных дронов компании Modini в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов (9,4 млн долларов).
Хотя информация не раскрывается, пока единственный известный проект компании - Dart 250. Это реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг. Кроме того, он имеет продвинутую систему навигации с полетом с огибанием рельефа местности.
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