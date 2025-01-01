Великобритания начинает закупку дальнобойных дронов-камикадзе

Минобороны Великобритании заключило соглашение с компанией Modini на поставку дальнобойных дронов-камикадзе.

Как сообщает Day.Az, по информации Defense Express, контракт предусматривает закупку неизвестного количества неназванных дронов компании Modini в течение 24 месяцев на общую сумму 7,5 млн фунтов (9,4 млн долларов).

Хотя информация не раскрывается, пока единственный известный проект компании - Dart 250. Это реактивный дрон с дальностью полета более 250 км и нагрузкой до 25 кг. Кроме того, он имеет продвинутую систему навигации с полетом с огибанием рельефа местности.