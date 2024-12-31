В Кении вспыхнули протесты

В столице Кении 7-миллионном Найроби вспыхнули протесты против предполагаемого похищения прозападным правительством Руто критиков правительства.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

За последние месяцы были похищены десятки людей, в основном кенийской разведкой и полицией.

Полиция отреагировала на протесты применением слезоточивого газа и жёсткими арестами ряда демонстрантов.

Представляем вашему вниманию данное видео: