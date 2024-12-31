https://news.day.az/world/1719917.html В Кении вспыхнули протесты - ВИДЕО В столице Кении 7-миллионном Найроби вспыхнули протесты против предполагаемого похищения прозападным правительством Руто критиков правительства. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. За последние месяцы были похищены десятки людей, в основном кенийской разведкой и полицией.
В Кении вспыхнули протесты - ВИДЕО
В столице Кении 7-миллионном Найроби вспыхнули протесты против предполагаемого похищения прозападным правительством Руто критиков правительства.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
За последние месяцы были похищены десятки людей, в основном кенийской разведкой и полицией.
Полиция отреагировала на протесты применением слезоточивого газа и жёсткими арестами ряда демонстрантов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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