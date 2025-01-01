В Азербайджане повышается минимальная зарплата

С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается минимальная заработная плата.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 декабря подписал Распоряжение "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения".

Согласно документу, с 1 января размер минимальной месячной зарплаты в Азербайджане установлен в размере 400 манатов.

С 1 января 2023 года по настоящее время размер минимальной месячной зарплаты составлял 345 манатов.

Ранее мы сообщали, что в новом году в Азербайджане запланировано увеличение минимальной заработной платы и трудовых пенсий.