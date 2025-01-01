https://news.day.az/society/1719993.html В Азербайджане повышается минимальная зарплата С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается минимальная заработная плата. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 декабря подписал Распоряжение "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения".
В Азербайджане повышается минимальная зарплата
С сегодняшнего дня в Азербайджане повышается минимальная заработная плата.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 23 декабря подписал Распоряжение "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения".
Согласно документу, с 1 января размер минимальной месячной зарплаты в Азербайджане установлен в размере 400 манатов.
С 1 января 2023 года по настоящее время размер минимальной месячной зарплаты составлял 345 манатов.
Ранее мы сообщали, что в новом году в Азербайджане запланировано увеличение минимальной заработной платы и трудовых пенсий.
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