Социальные реформы нового года - рост зарплат и пенсий для миллионов - ВИДЕО
В новом году в Азербайджане запланировано увеличение минимальной заработной платы и трудовых пенсий.
Как передает Day.Az со ссылкой на "Xəzər Xəbər", об этом заявил заместитель председателя правления агентства DOST Сеймур Алиев.
Он отметил, что в ближайшие три месяца Кабинет министров разработает предложения, которые затронут также размеры других социальных выплат и президентских стипендий. Кроме того, с февраля 2025 года, как это происходит ежегодно, трудовые пенсии будут проиндексированы с учетом дополнительного повышения.
Программа социальных реформ затронет примерно 3 миллиона граждан. На реализацию этих изменений ежегодно будут направляться дополнительные 1,4 миллиарда манатов.
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