https://news.day.az/society/1719923.html Трагедия в Сабирабаде - есть погибший и раненый В Сабирабаде легковой автомобиль врезался в препятствие, что привело к трагическим последствиям. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Каратохай Сабирабадского района. Автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с препятствием, в результате чего погиб житель села Гюдеджухур 1987 года рождения Рашад Рагимов.
Трагедия в Сабирабаде - есть погибший и раненый
В Сабирабаде легковой автомобиль врезался в препятствие, что привело к трагическим последствиям.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Каратохай Сабирабадского района.
Автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с препятствием, в результате чего погиб житель села Гюдеджухур 1987 года рождения Рашад Рагимов. Пассажир автомобиля, 16-летний житель того же села Сахиб Бахышлы, получил травмы и был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.
По факту происшествия ведется расследование.
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