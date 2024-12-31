Трагедия в Сабирабаде

- есть погибший и раненый

В Сабирабаде легковой автомобиль врезался в препятствие, что привело к трагическим последствиям.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел в селе Каратохай Сабирабадского района.

Автомобиль марки "ВАЗ 2107" столкнулся с препятствием, в результате чего погиб житель села Гюдеджухур 1987 года рождения Рашад Рагимов. Пассажир автомобиля, 16-летний житель того же села Сахиб Бахышлы, получил травмы и был доставлен в Ширванскую центральную городскую больницу.

По факту происшествия ведется расследование.