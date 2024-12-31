Вниманию водителей: на этих улицах наблюдаются пробки

На нескольких улицах Баку зафиксированы заторы в движении транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, затрудненное движение наблюдается на следующих участках:

Улица Самеда Вургуна, от перекрестка с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтяников. Улица Узеира Гаджибейли, до перекрестка с проспектом Азадлыг. Улица Зарифа Алиева. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть".