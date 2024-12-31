https://news.day.az/society/1719928.html Вниманию водителей: на этих улицах наблюдаются пробки - СПИСОК - ФОТО На нескольких улицах Баку зафиксированы заторы в движении транспорта. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, затрудненное движение наблюдается на следующих участках: Улица Самеда Вургуна, от перекрестка с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтяников.
Вниманию водителей: на этих улицах наблюдаются пробки - СПИСОК - ФОТО
На нескольких улицах Баку зафиксированы заторы в движении транспорта.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом, затрудненное движение наблюдается на следующих участках:
Улица Самеда Вургуна, от перекрестка с улицей Льва Толстого в направлении проспекта Нефтяников. Улица Узеира Гаджибейли, до перекрестка с проспектом Азадлыг. Улица Зарифа Алиева. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть".
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