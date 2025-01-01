По Израилю выпустили 2 ракеты

Палестинские радикалы выпустили две ракеты из центральной части сектора Газа по израильской территории.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В ведомстве отметили, что одна ракета была перехвачена, вторая разорвалась в незаселенной местности.

В результате этого обстрела воздушная тревога объявлялась в районе Западного Негева в южной части еврейского государства.