https://news.day.az/world/1719982.html По Израилю выпустили 2 ракеты Палестинские радикалы выпустили две ракеты из центральной части сектора Газа по израильской территории. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В ведомстве отметили, что одна ракета была перехвачена, вторая разорвалась в незаселенной местности.
По Израилю выпустили 2 ракеты
Палестинские радикалы выпустили две ракеты из центральной части сектора Газа по израильской территории.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
В ведомстве отметили, что одна ракета была перехвачена, вторая разорвалась в незаселенной местности.
В результате этого обстрела воздушная тревога объявлялась в районе Западного Негева в южной части еврейского государства.
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