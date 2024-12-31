https://news.day.az/world/1719929.html

Фидан поговорил с Мирзояном

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Армении. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и международные вопросы.