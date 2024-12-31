Фидан поговорил с Мирзояном

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Армении.

В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и международные вопросы.