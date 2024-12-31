https://news.day.az/world/1719929.html Фидан поговорил с Мирзояном Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Армении. В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и международные вопросы.
Фидан поговорил с Мирзояном
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном.
Как передает Day.Az, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Армении.
В ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения и международные вопросы.
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