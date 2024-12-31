https://news.day.az/politics/1719933.html Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом Посольство Королевства Нидерландов в Баку направило поздравления по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года. Как сообщает Day.Az, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.
Посольство Нидерландов поздравило Азербайджан с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом
Посольство Королевства Нидерландов в Баку направило поздравления по случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и наступающего Нового года.
Как сообщает Day.Az, соответствующее сообщение было опубликовано на официальной странице посольства в Instagram.
"Посольство Королевства Нидерландов в Азербайджанской Республике поздравляет азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и желает счастливого, благополучного и мирного Нового года", - говорится в поздравлении.
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