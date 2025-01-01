https://news.day.az/officialchronicle/1719990.html Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кубы Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев поздравил президента Кубы
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Кубы Мигелю Диас-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
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