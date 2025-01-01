Во многих частях мира информационная война до сих пор не воспринимается всерьез.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский юрист, аналитик и правозащитник Ирина Цукерман, комментируя то, как проходили в мире военные конфликты в 2024-м году.

По ее словам, понимание опасности этого явления необходимо будет создавать практически с нуля, чтобы начать менять ситуацию и помочь предотвратить политические и другие битвы, которые служат важным аналогом кинетических действий.

"В отличие от многих аналитиков, я никогда не верила в существование угрозы Третьей мировой войны, поскольку мы уже прошли этап обычных боевых действий. То, что мы видели за последние пару лет, представляет собой смесь ограниченных обычных войн, асимметричных войн и войн на истощение, но из-за меняющегося характера боевых действий тотальные войны ХХ века не должны повторяться в том же смысле. Европа, например, не имеет возможности напрямую действовать так, как раньше, поэтому сейчас она гораздо больше полагается на другие методы, которые помогают избежать человеческих жертв или ограничить их", - отметила аналитик.

По ее словам, то, что мы наблюдаем сегодня, является следствием отсутствия традиционных средств сдерживания, плохого руководства и все более взаимосвязанных сетей угроз, а также быстрого распространения горячих точек, которые варьируются от крупных международных конфликтов и гражданских войн (являющихся прокси-войной для других игроков) до незначительных столкновений и напряженности.

"На данный момент нет четкого ответа на вопрос, сколько из этих горячих точек останутся под контролем в следующем году. Похоже, что на некоторых театрах военных действий агрессорам были нанесены достаточные удары, чтобы на время исчерпать их возможности и дать другим агрессорам подавляющее военное преимущество. Если так будет и дальше, то, скорее всего, уровень кинетической активности будет ниже в 2025 году, а в сочетании с более последовательным и эффективным сдерживанием со стороны США это может значительно снизить уровень боевых действий", - сказала наша собеседница.

Тем не менее, считает Цукерман, некинетические действия, вероятно, будут продолжать нарастать, поскольку основные субъекты угроз, стоящие за этими конфликтами, все еще обладают, в некоторой степени, полномочиями. Кибератаки, активные меры, терроризм и войны на истощение вряд ли будут прекращены. США и их союзники заинтересованы не столько в истощении некинетических ресурсов своих противников, сколько в предотвращении открытого насилия.

Лейла Таривердиева