"В 2025-м году будет смертоносная война"

Россиян в новом 2025 году ожидают новые испытания. По мнению аналитиков британского издания Daily Mail, которые изучили пророчества Ванги и Нострадамуса, в следующем году произойдёт смертоносная война, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Предсказания Ванги на 2025 год

Бабушка Ванга была болгарской пророчицей, утверждая, что её дар достался ей от Бога после того, как в возрасте 12 лет она потеряла зрение. Она скончалась в 1996 году, оставив множество предсказаний на будущее, в том числе на 2025 год.

• Время перемен. Ванга считала, что наступающий год станет переломным для всего мира и только те, кто сможет найти в себе силы, смогут разобраться с навалившимися проблемами.

• Дешёвая энергия. Баба Ванга предсказала появление нового источника энергии - дешёвого и чистого.

• "Опустошение" континента. Провидица выражала своё беспокойство о том, что в 2025 году будет конфликт в Европе, который "опустошит" население континента.

Предсказания Нострадамуса на 2025 год

Про конфликт в Европе говорила не только пророчица, но и французский астролог и врач Нострадамус.

• "Жестокие войны". Астролог писал, что "земли Европы" будут втянуты в "жестокие войны", а также добавлял "древняя чума будет хуже врагов".

• Истощение ресурсов. Нострадамус выражал своё беспокойство о природных и энергетических ресурсах, которые с каждым днём истощаются всё больше и больше.

• Экономика. Грядет смена центров влияния, а также многие люди будут пробовать себя в новом деле, ранее им неведомом.

Предсказания Эдгара Кейси на 2025 год

Эдгар Кейси родился в 1877 году в Кентукки и считается пророком современности.

• Природные катаклизмы. Предсказатель считал, что в 2025 году весь мир настигнут наводнения и другие природные катаклизмы.

• Разрешение конфликтов. Благодаря катаклизмам люди сплотятся и это станет отправной точкой к решению конфликтов и разногласий, происходящих по сей день.

• Кармические обязательства. Эдгар Кейси считал, что именно в наступающем году каждый человек выполнит свои кармические задачи.

Доктор исторических наук, главный редактор научно-исторического журнала "Сибирский Архив" Владислав Кокоулин о предсказании катастроф говорит, что еще в древних мифологиях существовало представление гибели человечества.

"Мифы допускали возможность подобных катастроф в будущем. Однако это были скорее мифы о космических циклах, чем представления о конце света. Наиболее последовательное представление о космических циклах гибели и об обновлении мира имеется в индуистской мифологии: Вселенная погибнет после того, как заснёт Брахма и наступит его ночь. Но потом с наступлением дня бог вновь будет создавать мир", - комментирует ученый.

А предсказания о конце света - это явление более позднего времени. К примеру, богословы пытались "расшифровать" известную книгу пророка Даниила, написанную немного позднее основных книг Ветхого завета. В этой книге рассказывается, в частности, о том, что в первый год правления персидского царя Дария пророк Даниил "сообразил по книгам" число лет, которые должны пройти после опустошения Иерусалима до его восстановления. Но архангел Гавриил разъяснил Даниилу, что пройдёт 70 "седьмин", и город будет разрушен, а в святилище иудеев будет "мерзость запустения".

"В "Книге пророка Даниила" сообщается два числа - 1290 и 1335, от которых якобы и необходимо вести отсчёт. Так, один "мудрец" высчитал следующую дату "конца света": 70 "седьмин" - это 770 (хотя, конечно 70 по 7 - это 490, что сегодня знает даже школьник!). Прибавим 770 к 1290 и получим 2060 год, когда якобы начнётся Третья мировая война и погибнет весь мир", - говорит Владислав Кокоулин.