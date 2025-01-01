Самые результативные азербайджанцы в Премьер-лиге
Лучшим бомбардиром азербайджанской Премьер-лиги по футболу является представитель лидера.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, самым результативным азербайджанским игроком в первой половине сезона стал Торал Байрамов из "Карабаха".
Игрок, забивший пять голов, делит 6-7 место в гонке бомбардиров. Его партнер - грузинский легионер Гиорги Папунашвили из "Зиря".
Первая пятерка - иностранцы. По восемь голов забили Джой-Лэнс Микелс ("Сабах") и Фелипе Сантос ("Араз-Нахчыван"), по семь - Давит Волков ("Зиря"), Леандро Андраде ("Карабах"), шесть - Джесси Секидика ("Сабах").
Среди игроков местного статуса 2-3 места делят Нариман Ахундзаде ("Карабах") и Орхан Алиев ("Кяпаз"). Каждый из них забил по четыре гола.
Отметим, что вторая половина Премьер-лиги Мисли начнется 17 января 2025 года.
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