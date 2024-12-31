https://news.day.az/society/1719947.html В Казахстане написали песню в память о жертвах авиакрушения близ Актау - ВИДЕО В Казахстане написали песню на казахском и азербайджанском языках в память о жертвах авиакрушения близ Актау. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают казахстанские масс-медиа. Автор музыки Ренат Гайсин, слова - Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани.
В Казахстане написали песню в память о жертвах авиакрушения близ Актау - ВИДЕО
В Казахстане написали песню на казахском и азербайджанском языках в память о жертвах авиакрушения близ Актау.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают казахстанские масс-медиа.
Автор музыки Ренат Гайсин, слова - Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани.
Напомним, что пассажирский самолет, принадлежавший AZAL и выполнявший авиарейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.
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