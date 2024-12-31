В Казахстане написали песню в память о жертвах авиакрушения близ Актау

В Казахстане написали песню на казахском и азербайджанском языках в память о жертвах авиакрушения близ Актау.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сообщают казахстанские масс-медиа.

Автор музыки Ренат Гайсин, слова - Данияра Алдабергена и Эльмиры Дехгани.

Напомним, что пассажирский самолет, принадлежавший AZAL и выполнявший авиарейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря близ города Актау в Казахстане. Из 67 человек, находившихся на борту самолета, 38 погибли, 29 выжили.