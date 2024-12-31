Награждены сотрудники Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.