https://news.day.az/officialchronicle/1719905.html

Награждены сотрудники Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.