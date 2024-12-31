https://news.day.az/officialchronicle/1719905.html Награждены сотрудники Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Награждены сотрудники Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
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