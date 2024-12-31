На третьем энергоблоке первой АЭС Турции установили реактор

Монтаж реактора на третьем энергоблоке состоялся на строящейся в Турции АЭС "Аккую", также доставлено ядерное топливо на второй блок.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба АО "Аккую Нуклеар" (предприятие Росатома).

"Специалисты по тепломонтажным работам установили в проектное положение корпус реактора блока номер три. Также на площадку доставлена первая партия свежего ядерного топлива для блока номер два. Монтаж корпуса реактора проводился с использованием технологии Open top. Она предусматривает подачу оборудования в герметичную зону через открытый верх цилиндрической части здания реактора. Технология позволяет оптимально совмещать строительные и монтажные работы до установки купольной части внутренней защитной оболочки", - сообщил генеральный директор "Аккую Нуклеар" Сергей Буцких.

По окончании монтажных работ совместная комиссия "Аккую Нуклеар", турецкого регулятора и независимой инспекционной организации провела контроль качества монтажа корпуса реактора.

"В конце декабря на площадку АЭС "Аккую" прибыла партия ядерного топлива для блока номер два. Тепловыделяющие сборки были доставлены на площадку в специальных транспортных контейнерах и размещены в хранилище свежего топлива, где оно содержится с соблюдением всех международных требований в области ядерной безопасности", - отмечается в заявлении.

Буцких отметил, что "динамика работ на площадке в 2024 году, как и в прошлые годы, была очень высокой", были "осуществлены основные операции, предусмотренные планом проекта".

АЭС "Аккую" - первая атомная электростанция, строящаяся в Турецкой Республике. Проект АЭС "Аккую" состоит из четырех энергоблоков с реакторами российского дизайна ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1 200 МВт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели Build-Own-Operate ("строй - владей - эксплуатируй").