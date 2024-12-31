https://news.day.az/society/1719924.html МВД усилило меры безопасности по всей стране - ФОТО В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Министерство внутренних дел Азербайджана усилило меры безопасности по всей стране. Как передает Day.Az, сотрудники полиции продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность на автомобильных дорогах и в местах массового скопления людей.
МВД усилило меры безопасности по всей стране - ФОТО
В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Министерство внутренних дел Азербайджана усилило меры безопасности по всей стране.
Как передает Day.Az, сотрудники полиции продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность на автомобильных дорогах и в местах массового скопления людей.
Гражданам рекомендуется соблюдать правила и следовать законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок.
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