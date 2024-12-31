МВД усилило меры безопасности по всей стране

В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Министерство внутренних дел Азербайджана усилило меры безопасности по всей стране.

Как передает Day.Az, сотрудники полиции продолжают работу в усиленном режиме, обеспечивая безопасность на автомобильных дорогах и в местах массового скопления людей.

Гражданам рекомендуется соблюдать правила и следовать законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок.