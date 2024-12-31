https://news.day.az/officialchronicle/1719953.html Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится
Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
"На эти земли уже вернулись около 10 тысяч бывших вынужденных переселенцев, для них созданы прекрасные условия. В целом, на освобожденных территориях живут, трудятся как на новых предприятиях, социальных объектах, так и на строительных работах свыше 30 тысяч человек. В следующем году, конечно, число граждан, которые туда вернутся, в значительной степени увеличится", - отметил глава государства.
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