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Президент Ильхам Алиев: В следующем году число граждан, которые вернутся в Карабах и Восточный Зангезур, в значительной степени увеличится

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура идет успешно. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.