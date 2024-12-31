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Президент Ильхам Алиев: Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение

Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.