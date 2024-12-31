Президент Ильхам Алиев: Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение

Все задачи, которые мы поставили перед собой в начале года, нашли свое решение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что наша страна уверенно развивалась, глава государства сказал: "Международный авторитет нашей страны значительно вырос. В экономике страны есть положительная динамика, возросла наша военная мощь. В стране царит стабильность. Азербайджанский народ жил в условиях безопасности".