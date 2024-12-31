Мужество, проявленное экипажем AZAL, вдохновляет

Мы разделяем вашу боль в связи с человеческими жертвами в результате страшной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе.

Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в поздравлении, адресованном азербайджанскому народу в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.

"Низами Гянджеви сказал, что не теряйте надежды даже в самые трудные времена, потому что дождь идет даже из самых темных облаков. Мужество, проявленное экипажем азербайджанского самолета, действительно вдохновляет", - отметил посол.