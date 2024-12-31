https://news.day.az/politics/1719899.html Мужество, проявленное экипажем AZAL, вдохновляет - Марк Либби Мы разделяем вашу боль в связи с человеческими жертвами в результате страшной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе. Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в поздравлении, адресованном азербайджанскому народу в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
Мужество, проявленное экипажем AZAL, вдохновляет - Марк Либби
Мы разделяем вашу боль в связи с человеческими жертвами в результате страшной авиакатастрофы, произошедшей на прошлой неделе.
Как передает Day.Az, об этом заявил посол США в Азербайджане Марк Либби в поздравлении, адресованном азербайджанскому народу в связи с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев мира.
"Низами Гянджеви сказал, что не теряйте надежды даже в самые трудные времена, потому что дождь идет даже из самых темных облаков. Мужество, проявленное экипажем азербайджанского самолета, действительно вдохновляет", - отметил посол.
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