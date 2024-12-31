Названа игра, которая станет крупнейшим событием индустрии видеоигр в 2025 году

Релиз GTA VI станет крупнейшим событием индустрии видеоигр в 2025 году, а доходы в первый год ее релиза могут составить около трех миллиардов долларов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Financial Times (FT).

"По прогнозам DFC Intelligence, общий доход от GTA VI за первые 12 месяцев после релиза достигнет 3,2 млрд долларов, что вдвое превышает аналогичный показатель 2013 года", - пишет издание.

Отмечается, что объем предзаказов на GTA VI, которая может выйти осенью следующего года на консолях PlayStation и Xbox, вероятно, превысит 1 миллиард долларов до того, как игра выйдет в релиз.

Однако игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер заявил, что студия Rockstar Games перенесет релиз GTA VI на 2026 год. Специалист уверен, что разработчики не смогут довести проект до конца к осени 2025 года - это релизное окно было обозначено студией официально.