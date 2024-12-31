Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе

Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Отметив, что Отечественная война создала эти реалии, глава государства сказал: "Восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии".