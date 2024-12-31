https://news.day.az/officialchronicle/1719950.html Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Президент Ильхам Алиев: Весь мир принял новые реалии, созданные нами на Южном Кавказе
Надеюсь, что Армения и впредь в своей политике будет учитывать новые реалии, возникшие на Южном Кавказе, а также и в мире.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.
Отметив, что Отечественная война создала эти реалии, глава государства сказал: "Восстановление нашего государственного суверенитета еще более усилило их, и мы закрепили созданные нами на Южном Кавказе новые реалии в дипломатической, международной и политической плоскости. Весь мир принял новые реалии".
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