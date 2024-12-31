Макгрегор начал подготовку к бою против Пола

Ирландский боец Конор Макгрегор начал подготовку к бою против Логана Пола.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказали в команде спортсмена.

Боксерский поединок должен пройти летом 2025 года в Индии.

"Конор начал подготовку к поединку. Пока он официально не объявлен, но подготовка уже идет", - сказал собеседник агентства.

Макгрегору 36 лет, на его счету 22 победы и 6 поражений в смешанных единоборствах. В конце июня он должен был провести поединок с американцем Майклом Чендлером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата, однако бой отменили после того, как ирландец сломал палец на ноге во время подготовки к поединку. В последнем бою против американца Дастина Порье, который прошел в июле 2021 года, Макгрегор сломал ногу.

Макгрегор также провел один поединок в профессиональном боксе. В августе 2017 года он дрался против Флойда Мэйуэзера - младшего, бой завершился поражением ирландца.

Логану Полу 29 лет, он является блогером и старшим братом Джейка Пола, который в ноябре в боксерском поединке победил Майка Тайсона. В июне 2021 года Логан Пол провел выставочный бой против Мэйуэзера, победитель поединка не был объявлен. В 2022 году Логан Пол перешел в рестлинг и подписал многолетний контракт с промоушеном World Wrestling Entertainment. В октябре 2023 года Пол провел шестираундовый боксерский поединок с американским бойцом смешанного стиля Диллоном Дэнисом, одержав победу.