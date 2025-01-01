Демократы могут помешать Трампу

Представители Демократической партии США намерены использовать различные уловки, чтобы затянуть процесс утверждения предложенных командой избранного американского лидера Дональда Трампа кандидатур на высокопоставленные должности в новой администрации.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, кандидаты на высокопоставленные должности в американской администрации, в том числе главы ведомств и послы США за рубежом, должны быть утверждены Сенатом Конгресса.

"Демократы в Сенате [Конгресса] готовятся неподобающим образом затянуть и отсрочить процесс утверждения многих наших отличных кандидатов (на государственные должности - прим. ТАСС). Они уже скоро начнут пытаться проворачивать самые разнообразные уловки. Республиканцы не должны этого допустить". - написал Трамп в Truth Social.

Республиканец не уточнил на какие именно ухищрения собираются пойти демократы, чтобы повлиять на процесс утверждения кандидатов.

Трамп нанес на выборах 5 ноября поражение представительнице демократов Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.