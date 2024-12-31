Полный провал: 2024-й год стал худшим для Макрона

2024 год стал настоящим испытанием для президента Франции Эмманюэля Макрона, став одним из самых неудачных в его политической карьере.

Как передает Day.Az, об этом говорится в обзоре Euronews, в котором анализируются достижения и провалы ключевых мировых лидеров.

Подчеркивается, что Франция столкнулась с серьезными политическими и экономическими вызовами, которые поставили под удар репутацию Макрона.

Авторы статьи подчеркивают, что Макрон, ранее считавшийся сильным проевропейским лидером, сегодня вынужден бороться за политическое выживание, рискуя стать "хромой уткой".

2024 год действительно оказался тяжелым: в июне его партия потерпела поражение на выборах в Европарламент, где ультраправое "Национальное объединение" заняло 30 из 81 места от Франции. Последовавшие внеочередные выборы в стране завершились потерей центристского большинства в Национальной ассамблее.

Первая попытка сформировать новое правительство под руководством Мишеля Барнье, бывшего комиссара ЕС по правам человека, провалилась из-за неспособности достичь соглашения по бюджету на 2025 год. Теперь преемник Барнье, Франсуа Байру, сторонник Макрона, пытается справиться с ситуацией, однако Брюссель усиливает давление на Париж, требуя сокращения бюджетного дефицита, который остается одним из самых высоких в еврозоне.