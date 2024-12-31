В Норвегии снят клип, посвященный Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend Life руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Съемки клипа прошли в центре Осло. Помимо Гюльнары Халиловой, в проекте приняли участие пианист Турал Рафаэль, певица Sonai и представительница Дома Азербайджана в Норвегии, композитор Арзу Рзаева, которая является автором произведения.

"Песня "Новый год", которую я написала около 15 лет назад, до сих пор передает послания надежды нашему миру и человечеству. Как автор этой песни, мы спродюсировали и выпустили эту песню в виде небольшого клипа, который объединяет людей как своей мелодией, так и словами. Я хочу, чтобы это послание, которое простирается от прошлого до настоящего, дошло до всех. Поздравляем всех с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом!", - отметила Арзу Рзаева.

Видео снято фотографом Фаризом Надир Рзаевым, mix&mastering - Toufan Record.