МВД предупредило водителей и пассажиров

Министерство внутренних дел (МВД) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения, которые в праздничные дни уезжают отдыхать в города и районы республики.

Как сообщили Day.Az в МВД, 31 декабря - в День солидарности азербайджанцев мира и в дни новогодних праздников-наблюдается рост числа граждан, посещающих регионы - города и районы, на дорогах образуются заторы.

"Чтобы снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий, в первую очередь, не следует превышать установленный предел скорости. Нужно выбирать скорость в зависимости от дорожных и погодных условий, не садиться за руль в нетрезвом состоянии. Во время путешествий убедитесь, что все в машине пристегнуты ремнями безопасности. Обязательно соблюдайте правила дорожного движения, чтобы не омрачить праздничные дни", - говорится в обращении.