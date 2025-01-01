Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Аль-Бурхану Абдельрахману Аль-Бурхану по случаю национального праздника этой страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.

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