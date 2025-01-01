https://news.day.az/officialchronicle/1719991.html Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Аль-Бурхану Абдельрахману Аль-Бурхану по случаю национального праздника этой страны. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо председателю суверенного переходного совета Судана Абдель Фаттаху Аль-Бурхану Абдельрахману Аль-Бурхану по случаю национального праздника этой страны.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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