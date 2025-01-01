Праздничный салют в Ханкенди

В Ханкенди жители и гости города отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год. После 34 лет ожидания родной город Ханкенди стал местом радостных праздничных мероприятий, кульминацией которых стал грандиозный фейерверк.

Как сообщает Day.Az, гости и жители города начали праздник с просмотра на большом экране обращения Президента Ильхама Алиева.

Встреча 2025 года в Ханкенди была наполнена яркими событиями. Концертные программы, многодневные ярмарки и разнообразные мероприятия стали настоящим праздником для всех. Незабываемым моментом стало ночное шоу фейерверков, озарившее небо яркими красками.

На Площади Победы также собрались сотрудники государственных учреждений, преподаватели и студенты Карабахского государственного университета. Атмосфера единства и радости сделала этот вечер особенно ярким, а фейерверки превратили небо Карабаха в яркую палитру, оставив неизгладимые впечатления.