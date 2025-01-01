ОПЕК+ продолжит добровольно снижать добычу нефти

Восемь стран ОПЕК+ в течение первого квартала 2025 года продолжат добровольное сокращение добычи нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) для балансировки нефтяного рынка.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, ограничений добычи нефти на 2,2 млн б/с с начала 2024 года придерживаются только восемь стран ОПЕК+: Россия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ и Оман.

С октября 2024 года эти страны планировали начать постепенно выходить из ограничений и восстанавливать добычу, был составлен соответствующий график. Однако сначала наращивание производства было отложено до декабря, затем до конца 2024 года, а на последней министерской встрече ОПЕК+ - до конца первого квартала 2025 года. Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что действия ОПЕК+ нацелены на то, чтобы не дестабилизировать нефтяной рынок в период низкого зимнего спроса.

Согласно новому графику восстановления добычи нефти, опубликованному на сайте ОПЕК, рост производства запланирован в период с апреля 2025 года по конец сентября 2026 года. Но допускаются изменения в этом графике в зависимости от ситуации на рынке нефти. Кроме того, до конца 2026 года эти же восемь стран ОПЕК+ будут добровольно сокращать добычу еще на 1,65 млн б/с.

Что касается непосредственно квот на добычу нефти в рамках сделки ОПЕК+, изменения в 2025 году затронут только одну страну - ОАЭ. Изначально эта страна должна была начать постепенно увеличивать добычу по своей квоте на 300 тыс. б/с с января 2025 года. По новому плану, ОАЭ начнут наращивать производство с апреля 2025 года и закончат этот процесс к концу сентября 2026 года.

Обязательства "должников"

Россия, Ирак и Казахстан в 2024 году не до конца соблюдали обязательства по добровольному сокращению добычи нефти, поэтому эти страны обязались компенсировать перепроизводство. Этот процесс начался еще в августе и должен был продлиться до конца сентября 2025 года.

На последней встрече ОПЕК+ этим трем странам продлили период компенсации до конца июня 2026 года. А до конца 2024 года они должны были представить в секретариат ОПЕК обновленные графики компенсаций перепроизводства. Пока эти графики не были опубликованы.

Согласно предыдущему графику, Россия должна была компенсировать сверхдобычу нефти в объеме 480 тыс. б/с, Казахстан - 699 тыс. б/с, а Ирак - 1,44 млн б/с.