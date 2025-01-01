Пуэрто-Рико погрузился во тьму

Общее отключение электричества произошло в ночь с понедельника на вторник в Пуэрто-Рико из-за выхода из строя всех электростанций страны в результате аварии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили местные СМИ.

Как пишет газета El Nuevo Día, авария произошла на электрогенерирующей станции, расположенной в муниципалитете Гуаянилья на юге острова. Основная электростанция страны Luma Energy сообщает о возможном повреждении подземных кабелей, однако точные причины аварии, в результате которой вышли из строя все электростанции страны, пока неизвестны.

Официальный представитель электрогенерирующей компании Genera PR Иван Баес сообщил, что с 08:30 утра вторника (15:30 мск) электроснабжение начало восстанавливаться в некоторых районах страны, однако Luma Energy предполагает, что процесс восстановления может занять несколько суток. На 09:25 утра вторника (16:25 мск) без света оставались более 1,3 млн потребителей электроэнергии островной страны. Население Пуэрто-Рико составляет чуть более 3,2 млн человек.