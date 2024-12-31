Президент Грузии Михаил Кавелашвили начал работать из президентского дворца в Тбилиси на площади Орбелиани, в котором работала ранее его предшественница Саломе Зурабишвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, кадры из дворца показал телеканал "Имеди".

Кавелашвили готовится записать новогоднее обращение к гражданам. Он также дал большое интервью телеканалу, которое покажут за несколько часов до Нового года.

Зурабишвили, срок полномочий которой истек 29 декабря, не раз заявляла, что она является легитимным президентом и несмотря на истечение срока правления, она продолжит оставаться президентом. Многие в Грузии считали, а некоторые оппозиционные политики призывали Зурабишвили не покидать дворец. Однако, в день инаугурации Кавелашвили она заявила, что покинет резиденцию на Орбелиани.

29 декабря в парламенте Грузии состоялась инаугурация шестого президента Михаила Кавелашвили. Он был избран на пятилетний срок 14 декабря коллегией выборщиков. Это были первые непрямые выборы президента Грузии. Его предшественница Саломе Зурабишвили не признает нового президента, так как считает сфальсифицированными парламентские выборы 26 октября.