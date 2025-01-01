Начался очередной призыв на действительную военную службу в Азербайджане

С сегодняшнего дня в Азербайджане стартовала очередная отправка призывников на действительную военную службу.

Как сообщает Day.Az, процесс направления призывников к местам прохождения службы будет продолжаться до 30 января.

Ранее мы сообщали, что в Азербайджане снижен возрастной предел призыва на военную службу.