https://news.day.az/society/1719986.html Начался очередной призыв на действительную военную службу в Азербайджане С сегодняшнего дня в Азербайджане стартовала очередная отправка призывников на действительную военную службу. Как сообщает Day.Az, процесс направления призывников к местам прохождения службы будет продолжаться до 30 января. Ранее мы сообщали, что в Азербайджане снижен возрастной предел призыва на военную службу.
Начался очередной призыв на действительную военную службу в Азербайджане
С сегодняшнего дня в Азербайджане стартовала очередная отправка призывников на действительную военную службу.
Как сообщает Day.Az, процесс направления призывников к местам прохождения службы будет продолжаться до 30 января.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане снижен возрастной предел призыва на военную службу.
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