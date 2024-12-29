В Азербайджане снижен возрастной предел призыва на военную службу.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в подписанном Президентом Ильхамом Алиевым указе о внесении изменений в указы и распоряжение, связанные с применением закона Азербайджанской Республики от 27 декабря 2024 года № 111-VIIQD о внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики, Миграционный кодекс Азербайджанской Республики, Кодексе об административных проступках Азербайджанской Республики, "Об охране здоровья населения", "Об утверждении Положения о прохождении военной службы", "О психиатрической помощи", "О мобилизационной готовности и мобилизации в Азербайджанской Республике" и "О воинской обязанности и военной службе".

Согласно документу, возрастной предел прохождения срочной действительной военной службы военнослужащими Вооруженных сил Азербайджанской Республики и военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиками и мичманами снижается с 35 до 30 лет.

Таким образом, призывниками станут граждане Азербайджана мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, которые были взяты или должны быть взяты на первичный воинский учет, не прошедшие срочную действительную военную службу.