Азербайджан встретил Новый год с грандиозным салютом Победы

2024 год, который мы проводили, вписан как страница успеха в летопись развития нашей страны. За прошедший год Азербайджан еще больше укрепил международные позиции, добился заметного прогресса в политической, экономической и других сферах.

Одержанная Победа в Отечественной войне была упрочена в политико-дипломатической плоскости. Территориальная целостность и суверенитет, достигнутые ценой крови наших героических солдат и офицеров, шехидов, являются самым ценным национальным достоянием нашего народа. На освобожденных землях в настоящее время ведутся широкомасштабные восстановительно-созидательные работы. На пути к Великому возвращению предпринимаются уверенные шаги.

По случаю 31 Декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и праздника Нового года в Баку состоялся салют.

Жители и гости города, собравшиеся на Приморском бульваре и центральных улицах столицы, с большим интересом наблюдали за праздничным салютом, организованным Исполнительной властью города Баку.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет кадры с праздничного салюта.