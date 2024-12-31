Скончался всемирно известный актер

Канадский актер, сыгравший в серии фантастических фильмов "Звездные войны", Ангус Макиннес умер в возрасте 77 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, информация об этом появилась на его странице в Facebook.

"Ангус Макиннес, любимый муж, отец, дедушка, брат, дядя, друг и актер, умер 23 декабря 2024 года. Он покинул нас мирно, в окружении своей семьи и любви", - говорится в сообщении.

Причину смерти артиста его семья раскрывать не стала.

Канадец известен по роли пилота Джона Вандера в кинолентах "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда" и "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Также Макиннес играл в фильмах "Свидетель", "Атлантик-Сити" и "Приключения Боба и Дага Маккензи: Странное варево". Всего за свою карьеру мужчина снялся в более чем 35 кинолентах.

В декабре также сообщалось о кончине французского актера Нильса Ареструпа. По словам жены, артист ушел из жизни в окружении родственников. Причина смерти не раскрывается. Ареструп известен по ролям в фильмах "Дюна" (2013), "Мое сердце биться перестало" (2005), "Боевой конь" (2011) и ряде других.