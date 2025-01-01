Специалисты извлекли данные одного "черного ящика" разбившегося в Южной Корее самолета

Специалисты извлекли данные из речевого регистратора в кабине пилотов самолета авиакомпании Jeju Air, который разбился 29 декабря в аэропорту Муан, конвертируют их в звуковые файлы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал директор департамента гражданской авиации Министерства транспорта Южной Кореи Чжу Чжон Ван на брифинге.

"Завершено извлечение данных из речевого регистратора переговоров в кабине пилотов. Сегодня началась работа по их конвертации в звуковые файлы", - сказал он. Южнокорейский чиновник добавил, что работа будет проведена настолько быстро, насколько возможно. 29 декабря погибли 179 человек из 181 находившегося на борту самолета Boeing 737-800, что стало крупнейшей авиакатастрофой на территории Республики Корея.

Второй "черный ящик" - бортовой самописец данных о полете - получил некоторые внешние повреждения. Это увеличит время, необходимое для его дешифровки. На расшифровку бортового самописца с данными о полете потребуется около месяца, полагают южнокорейские эксперты. Если бы оба аппарата не были повреждены, то расшифровка заняла бы около недели.

Ранее мы сообщали, что в Южной Корее разбился пассажирский самолет.