Названы вредные новогодние закуски

Традиционные для новогоднего стола закуски могут навредить здоровью, предупредила врач, клинический нутрициолог сервиса "Новабиом" Дарья Русанова. В беседе с "Лентой.ру" доктор перечислила продукты, от которых лучше отказаться при составлении новогоднего меню, и назвала полезные альтернативы, передает Day.Az.

По словам врача, самые вредные закуски - те, которые содержат много добавок и при этом обладают низкой пищевой ценностью. К ним Русанова отнесла колбасы, имитированную икру, а также многочисленные "намазки" из супермаркетов: паштеты, риеты, консервы. "Чувство сытости после таких продуктов длится недолго, а вот калорий в них очень много", - отметила она.

Русанова добавила, что некоторые эмульгаторы, которые содержатся в таких продуктах, способны растворять защитную оболочку не только условно патогенных, но и полезных бактерий кишечника. По этой причине слишком частое и обильное употребление такой еды может привести к дисбактериозу и сопутствующим ему симптомам, таким как вздутие живота, нарушение стула, чувство тяжести в животе и общее недомогание.

Оптимальные закуски - это натуральные продукты, убеждена врач. Они не содержат вредных для организма веществ и создают меньшую нагрузку на пищеварение при условии их умеренного употребления. "Лучше отдать предпочтение нарезкам из цельного мяса и рыбы: чувство сытости продлится дольше, а лишних калорий и вреда будет в разы меньше", - добавила Русанова.