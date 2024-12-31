https://news.day.az/world/1719916.html Газ в Европе снова вырос в цене Газ в Европе снова вырос в цене. Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Банкста". Отмечается, что миллиардер и владелец британского крупнейшего химгиганта Ineos Джим Рэтклифф заявил, что химическая промышленность Европы окончательно "пришла в упадок" и не способна конкурировать с США.
Газ в Европе снова вырос в цене
Газ в Европе снова вырос в цене.
Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Банкста".
Отмечается, что миллиардер и владелец британского крупнейшего химгиганта Ineos Джим Рэтклифф заявил, что химическая промышленность Европы окончательно "пришла в упадок" и не способна конкурировать с США.
"Стоимость газа в Европе в пять раз выше, чем в Америке. С этим невозможно конкурировать", - сказал Рэтклифф - "У Америки дешевая энергия; у нас она дорогая. США сегодня самостоятельны в плане энергии. Мы - нет".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре