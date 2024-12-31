Газ в Европе снова вырос в цене.

Как передает Day.Az, об этом пишет телеграм-канал "Банкста".

Отмечается, что миллиардер и владелец британского крупнейшего химгиганта Ineos Джим Рэтклифф заявил, что химическая промышленность Европы окончательно "пришла в упадок" и не способна конкурировать с США.

"Стоимость газа в Европе в пять раз выше, чем в Америке. С этим невозможно конкурировать", - сказал Рэтклифф - "У Америки дешевая энергия; у нас она дорогая. США сегодня самостоятельны в плане энергии. Мы - нет".