Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни

Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Postimees.

По ее данным, Рюйтель умер вечером 31 декабря в Таллине.

Газета пишет, что в конце декабря экс-президент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но причина его смерти не уточняется.

Арнольд Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год.

Ранее мы сообщали, что экс-президент США скончался в возрасте 100 лет.