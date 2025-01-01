https://news.day.az/world/1719984.html Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Postimees. По ее данным, Рюйтель умер вечером 31 декабря в Таллине. Газета пишет, что в конце декабря экс-президент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но причина его смерти не уточняется.
Экс-президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни
Бывший президент Эстонии Арнольд Рюйтель умер на 97-м году жизни.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Postimees.
По ее данным, Рюйтель умер вечером 31 декабря в Таллине.
Газета пишет, что в конце декабря экс-президент был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но причина его смерти не уточняется.
Арнольд Рюйтель занимал пост президента Эстонии с 2001 по 2006 год.
Ранее мы сообщали, что экс-президент США скончался в возрасте 100 лет.
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