https://news.day.az/world/1719918.html Китай тестирует возможности роботов-собак тушить пожары - ВИДЕО В Китае тестируют возможности роботов-собак тушить пожары. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Китай тестирует возможности роботов-собак тушить пожары - ВИДЕО
В Китае тестируют возможности роботов-собак тушить пожары.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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