Сразу в 17 провинциях Ирана выпал снег

Сразу в 17 провинциях Ирана, в том числе в Тегеране, сегодня зафиксирован снег, что является рекордным показателем для XXI века.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео: