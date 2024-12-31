https://news.day.az/world/1719915.html Сразу в 17 провинциях Ирана выпал снег - ВИДЕО Сразу в 17 провинциях Ирана, в том числе в Тегеране, сегодня зафиксирован снег, что является рекордным показателем для XXI века. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Сразу в 17 провинциях Ирана выпал снег - ВИДЕО
Сразу в 17 провинциях Ирана, в том числе в Тегеране, сегодня зафиксирован снег, что является рекордным показателем для XXI века.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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