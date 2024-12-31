https://news.day.az/world/1719915.html

Сразу в 17 провинциях Ирана выпал снег - ВИДЕО

Сразу в 17 провинциях Ирана, в том числе в Тегеране, сегодня зафиксирован снег, что является рекордным показателем для XXI века. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: