В США нашли крупнейший тайник со взрывчаткой

ФБР нашло в Вирджинии крупнейший в своей истории тайник со взрывными устройствами - в нем их было свыше 150,

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом сообщает CBS со ссылкой на судебные документы.

Тайник, содержавший самодельные бомбы, обнаружили при обыске на ферме у мужчины по имени Брэд Спаффорд, который был арестован 17 декабря за хранение незарегистрированной короткоствольной винтовки. Прокуроры сообщили, что некоторые из взрывных устройств были помечены как "смертельные". Часть из них хранились в гараже, а часть - в рюкзаке в спальне.

Кроме того, Спаффорд также "признал, что хранил в своем морозильнике банку с гексаметилентрипероксиддиамином, взрывчатым веществом, которое настолько нестабильно, что может взорваться просто в результате трения или перепадов температур". Банка хранилась в холодильнике у мужчины вместе с продуктами, на ней была пометка "опасно" и "не трогать". Доступ к холодильнику имели члены семьи арестованного.

CBS указывает, что расследование против Спаффорда идет с начала 2023 года, о нем правоохранительным органам сообщил сосед. Спаффорд потерял три пальца на правой руке в результате действий с взрывчатыми веществами, но это не остановило его, отмечается в судебных документах.