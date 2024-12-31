Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики за эффективную работу в сфере развития социальной защиты.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в распоряжении говорится:
"За плодотворную деятельность в развитии сферы социальной защиты наградить следующих сотрудников Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики:
медалью "Терегги"
Байрамову Рафигу Халей гызы
Алиева Шуджаата Адиль оглу
Гасанова Фарида Гасанбала оглу
Гусейнова Гасана Адалят оглу
Музаффарову Вюсалю Яшар гызы
Сафарова Парвиза Мехман оглу
Саттарову Шалалу Агасы гызы
медалью "За отличие на государственной службе"
Байрамова Токая Насиб оглу
Фараджова Эльмина Иса оглу
Гумбатова Сираджа Мухаммед оглу
Шарифову Аиду Мир Ага гызы
Ширинову Гюльнар Тахир гызы".
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