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Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Министерства труда и социальной защиты Азербайджанской Республики за эффективную работу в сфере развития социальной защиты. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.