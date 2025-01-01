В Берлине мужчина напал с ножом на прохожих

Предположительно, психически больной мужчина напал с ножом на прохожих в Берлине.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, пострадали несколько человек, сообщила газета Bild.

По ее информации, состояние двоих пострадавших оценивается как тяжелое. Инцидент произошел около 13:50 мск на улице Зёммерингштрассе в районе Шарлоттенбург. Мужчина действовал "без разбора". Нескольким прохожим удалось скрутить злоумышленника и удерживать его, пока не приехала полиция.

Сотрудники правоохранительных органов увели подозреваемого. Bild отметила, что речь не идет о теракте или преступлении, которое может иметь исламистские мотивы. По предварительным данным, мужчина психически нездоров.