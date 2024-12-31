Ремешки Apple Watch могут вызвать рак?

Ученые обнаружили высокие концентрации токсичных "вечных химикатов" - ПФАС (перфторалкильные и полифторалкильные соединения) - в силиконовых ремешках для смарт-часов и фитнес-трекеров популярных брендов. Исследование, опубликованное в журнале Environmental Science & Technology Letters, показало, что фторэластомер, используемый в производстве многих ремешков, содержит перфторгексановую кислоту (PFHxA).

Об этом сообщает издание Android Authority (AA), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 22 протестированных ремешках различных брендов и ценовых категорий концентрация PFHxA достигала почти 800 частей на миллиард (ppb), а в одном образце - более 16 000 ppb. Для сравнения: предельно допустимая концентрация PFHxA в питьевой воде в штате Мичиган составляет 400 ppb. Учёные опасаются, что ПФАС могут проникать через кожу, особенно при интенсивных тренировках, когда усиливается потоотделение.

Ведущий автор исследования, физик Грэм Ф. Писли из Университета Нотр-Дам, отметил неожиданно высокую концентрацию PFHxA в ремешках, разработанных специально для спорта и фитнеса. ПФАС связывают с серьёзными проблемами со здоровьем, включая онкологические и аутоиммунные заболевания.

Производители, включая Apple, Huawei, Samsung и Google, используют фторэластомер из-за его водостойкости и долговечности. Однако, учитывая выявленные риски, исследователи призывают к дальнейшим исследованиям и рекомендуют потребителям выбирать ремешки из альтернативных материалов. Хотя альтернативы могут уступать в водостойкости, риски для здоровья, связанные с ПФАС, делают такой выбор более безопасным.