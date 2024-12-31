США продолжат сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности

США заявили о своей приверженности продолжению долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.

Как передает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано посольством в социальной сети "X".

В сообщении отмечается, что в уходящем году обе страны провели практические учения по борьбе с терроризмом и торговлей людьми. Кроме того, несколько членов Вооруженных сил Азербайджана завершили обучение в ведущих военных институтах США, добившись значительных успехов.

Посольство США также выразило готовность поддерживать участие Азербайджана в многонациональных учениях, которые усилят безопасность НАТО и укрепят оперативную совместимость.