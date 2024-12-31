https://news.day.az/politics/1719900.html США продолжат сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности США заявили о своей приверженности продолжению долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности. Как передает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано посольством в социальной сети "X".
США продолжат сотрудничество с Азербайджаном в сфере безопасности
США заявили о своей приверженности продолжению долгосрочного сотрудничества с Азербайджаном в области безопасности.
Как передает Day.Az, соответствующее заявление было опубликовано посольством в социальной сети "X".
В сообщении отмечается, что в уходящем году обе страны провели практические учения по борьбе с терроризмом и торговлей людьми. Кроме того, несколько членов Вооруженных сил Азербайджана завершили обучение в ведущих военных институтах США, добившись значительных успехов.
Посольство США также выразило готовность поддерживать участие Азербайджана в многонациональных учениях, которые усилят безопасность НАТО и укрепят оперативную совместимость.
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