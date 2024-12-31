Глава МИД Литвы выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе под Актау

31 декабря министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис позвонил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову, чтобы выразить соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в результате катастрофы самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", который потерпел крушение под Актау во время рейса Баку-Грозный.

Как сообщает Day.Az, Будрис выразил глубокие соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Он отметил, что, к сожалению, первый официальный контакт между министрами связан с таким трагическим событием, и заверил, что Литва готова предоставить всю необходимую помощь в реабилитации пострадавших и расследовании причин катастрофы.

Министр Джейхун Байрамов поблагодарил литовского коллегу за слова поддержки и подчеркнул, что расследование трагедии находится под личным контролем руководства страны, а для выяснения всех обстоятельств было создана государственная комиссия.

Кроме того, в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы региональной и международной безопасности, а также перспективы двустороннего и многостороннего сотрудничества. Они также отметили, что в 2025 году исполняется 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Литвой и выразили готовность продолжить укрепление двусторонних связей.