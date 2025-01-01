Новый прожиточный минимум в Азербайджане
С сегодняшнего дня прожиточный минимум в Азербайджане установлен в размере 285 манатов.
Как сообщает Day.Az, это отражено в законе "О минимальном прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2025 год", утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.
По сравнению с 2024 годом прожиточный минимум увеличен более чем на 5,5% - с 270 манатов до 285 манатов. В 2025 году прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 305 манатов. Прожиточный минимум прогнозируется на уровне 232 манатов для пенсионеров и 246 манатов - для детей.
Прожиточный минимум на 2024 год был установлен в размере 287 манатов для трудоспособного населения, 222 маната - для пенсионеров и 235 манатов - для детей.
Ранее мы сообщали, что в Азербайджане повышается минимальная зарплата.
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