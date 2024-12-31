https://news.day.az/society/1719912.html В Баку найдено тело отравившейся едой женщины В Баку женщина скончалась в своем доме после пищевого отравления. Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", трагедия произошла в поселке Бинагади. Жительница 1990 года рождения Вусаля Садыгова была обнаружена мертвой в своем доме. Предположительно, причиной смерти стало отравление пищей.
В Баку найдено тело отравившейся едой женщины
В Баку женщина скончалась в своем доме после пищевого отравления.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", трагедия произошла в поселке Бинагади. Жительница 1990 года рождения Вусаля Садыгова была обнаружена мертвой в своем доме.
Предположительно, причиной смерти стало отравление пищей.
В настоящее время Бинагадинская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.
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