В Баку найдено тело отравившейся едой женщины

В Баку женщина скончалась в своем доме после пищевого отравления.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Qafqazinfo", трагедия произошла в поселке Бинагади. Жительница 1990 года рождения Вусаля Садыгова была обнаружена мертвой в своем доме.

Предположительно, причиной смерти стало отравление пищей.

В настоящее время Бинагадинская районная прокуратура проводит расследование по данному факту.